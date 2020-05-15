***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.05.2020 17:22
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.2.2., 1.3. ve 7.1.3. maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Güncellenen maddeler ile güncellenme gerekçesi aşağıda özetlenmiştir.
1.2.2. İletişim Bilgileri: Kurucu merkezi taşınmış ve adres bilgileri güncellenmiştir. 1.3. Kurucu Yöneticileri : Genel Müdür değişikliğine isinaden güncellenmiştir.
7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar: Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845442
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0222
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0469
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,54
|Açılış
|: 382,42
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.243.438
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3545
|8,3964
|% 0,29
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-12,95
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.504
|-14,60
|
|Tam
|2.531
|2.570
|-15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,30
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|2,80
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde 6.40 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 553 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, YKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PGSUS, TAVHL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2107, 69 artarak (% 2.27 ) 95, 118
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, KLGYO, EGGUB, TKURU, SERVE, SELGD, DIRIT