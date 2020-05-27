***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.05.2020 13:37
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu İzahnamesi ekte bilginize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846872
BIST
15:07105.340
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 2.315,51
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.340
En Düşük
103.798
15:076,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0521
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
15:077,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
15:07370,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,96
|Açılış
|: 370,58
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.406.818
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.293.327
|% 9,99
|
|DOCO
|378,80
|217.485.097
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|12.376.748
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.635.820
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.692.719
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.301.341
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.073.706
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
|
|THYAO
|12,24
|1.431.593.446
|% 9,19
|
|GARAN
|7,61
|918.998.069
|% 0,93
|
|ASELS
|30,12
|707.732.450
|% 2,87
|
|PGSUS
|58,30
|630.617.606
|% 8,47
|
|TSPOR
|5,50
|560.784.617
|% 6,18
|
|EKGYO
|1,43
|218.097.364
|% 5,15
|
|GSRAY
|2,94
|382.849.755
|% 9,29
|
|GARAN
|7,61
|918.998.069
|% 0,93
|
|THYAO
|12,24
|1.431.593.446
|% 9,19
|
|TSPOR
|5,50
|560.784.617
|% 6,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2910
|8,3326
|% 0,56
|
|Frank
|6,9450
|6,9868
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-9,31
|
|Altın Gr.
|370
|371
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.433
|3,00
|
|Tam
|2.476
|2.497
|3,30
|
|Yarım
|1.208
|1.220
|1,50
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,47
|35,47
|-0,70
|