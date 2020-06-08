***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.5528 sayılı izni kapsamında izahnamenin 7.1.1. ve 7.1.5. maddeleri güncellenmiştir.Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.- Fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddesinde belirtilen yönetim ücreti oranı, fon toplam değerinin günlük %0,002739'inden (yüzbindeikivirgülyediyüzotuzdokuz) [Yıllık Yaklaşık : %1,00 (yüzdebir)] oluşacak şekilde değiştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849834BIST