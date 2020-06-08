***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.06.2020 14:05
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.5528 sayılı izni kapsamında izahnamenin 7.1.1. ve 7.1.5. maddeleri güncellenmiştir.
Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.
- Fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddesinde belirtilen yönetim ücreti oranı, fon toplam değerinin günlük %0,002739'inden (yüzbindeikivirgülyediyüzotuzdokuz) [Yıllık Yaklaşık : %1,00 (yüzdebir)] oluşacak şekilde değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849834
BIST
15:22110.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 764,40
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:226,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7883
En Düşük
6,7485
15:227,6634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:22369,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,78
|Açılış
|: 369,58
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.475.633
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.295.337
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.826.531
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.704.032
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,49
|80.381.524
|% -8,16
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,36
|905.218.006
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|670.730.802
|% 7,32
|
|THYAO
|12,82
|517.238.395
|% 0,79
|
|GSRAY
|3,67
|463.053.817
|% 5,16
|
|ASELS
|32,10
|433.545.226
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,76
|670.730.802
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|463.053.817
|% 5,16
|
|GARAN
|8,36
|905.218.006
|% 0,84
|
|PETKM
|3,83
|352.422.988
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,35
|120.206.113
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5677
|8,6107
|% 0,27
|
|Frank
|7,0303
|7,0727
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8027
|1,8117
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|7,40
|
|Altın Gr.
|369
|370
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,60
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-23,90
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,14
|
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