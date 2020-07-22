***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.07.2020 17:49
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861228
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05410,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,22
|Açılış
|: 410,03
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,67
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|BURCE
|17,73
|45.668.584
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,38
|40.528
|% -8,65
|
|GUBRF
|28,30
|197.113.414
|% -4,78
|
|CMBTN
|72,40
|15.305.488
|% -4,67
|
|DOBUR
|21,48
|1.897.146
|% -4,11
|
|AYCES
|39,78
|138.763
|% -4,05
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|PETKM
|4,24
|561.055.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|GSDHO
|2,40
|364.509.202
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6867
|8,7303
|% 0,34
|
|Frank
|7,3409
|7,3851
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|26,34
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,32
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.743
|2.755
|40,10
|
|Yarım
|1.331
|1.348
|19,60
|
|Çeyrek
|668
|675
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|4,93
|4,94
|0,27
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|-0,41
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
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17:57NETAS
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17:56YAPRK
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17:55CMENT
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 645 adet işlem