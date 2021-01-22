***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.01.2021 18:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Güncel izahname ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903982
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:058,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,83
|Açılış
|: 440,34
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.090.262
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.609.122
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.440.631
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.801.991
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.205.383
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.162.095
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.441.858
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|4.332.611
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.462.063
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.106.605.781
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.580.033.208
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.234.563.451
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.384.668
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|911.899.583
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.580.033.208
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|836.285.716
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|436.393.946
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.234.563.451
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|332.204.855
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3743
|7,3785
|% 0,14
|
|Euro
|8,9835
|8,9890
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0734
|10,1240
|% -0,17
|
|Frank
|8,3200
|8,3701
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-14,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
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17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında