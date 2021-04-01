***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2021 09:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Mükafat Portföy İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922496
BIST
10:301.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,50
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.411
En Düşük
1.399
10:308,1799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,2878
En Düşük
8,1648
10:309,6410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7559
En Düşük
9,6161
10:30452,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 452,37
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
451,05
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BURVA
|34,14
|2.417.428
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|4.503.881
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|RTALB
|33,72
|6.693.993
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|SONME
|55,00
|192.310
|% -5,90
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,86
|1.016.504.603
|% 2,54
|
|SASA
|46,92
|284.378.607
|% 3,99
|
|BJKAS
|8,87
|210.167.229
|% 6,48
|
|PETKM
|5,90
|173.726.361
|% 2,61
|
|KOZAL
|118,40
|145.160.043
|% -0,50
|
|GARAN
|6,86
|1.016.504.603
|% 2,54
|
|EKGYO
|1,92
|72.168.822
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,20
|66.945.265
|% 2,76
|
|PETKM
|5,90
|173.726.361
|% 2,61
|
|BJKAS
|8,87
|210.167.229
|% 6,48
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1741
|8,1799
|% -0,73
|
|Euro
|9,6163
|9,6410
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,2342
|11,2905
|% -0,78
|
|Frank
|8,6260
|8,6780
|% -0,78
|
|Riyal
|2,1750
|2,1859
|% -0,70
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|10,34
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,68
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:42TRILC
Yüzde 9.93 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 404 adet işlem
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KOZAL, TAVHL
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, GARAN, ISCTR
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 92 artarak (% 1.24 ) 1, 217
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, RTALB, BURVA, VAKFN, RODRG, JANTS, GLRYH, ATLAS, VANGD, VAKKO