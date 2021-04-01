Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

01.04.2021 09:16



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mükafat Portföy İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922496


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:301.410
Değişim :  1,33% |  18,50
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.411 En Düşük
1.399
BIST En Aktif Hisseler10:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 34,14 2.417.428 % 9,99  
JANTS 751,90 4.503.881 % 9,99  
VAKKO 15,20 1.888.843 % 9,99  
RODRG 24,44 802.243 % 9,99  
RTALB 33,72 6.693.993 % 9,98  
daha fazla
10:30 Alış Satış %  
Dolar 8,1741 8,1799 % -0,73  
Euro 9,6163 9,6410 % -0,29  
Sterlin 11,2342 11,2905 % -0,78  
Frank 8,6260 8,6780 % -0,78  
Riyal 2,1750 2,1859 % -0,70  
daha fazla
10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 10,34  
Altın Gr. 454 454 1,72  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,42 24,46 0,04  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,02  
B. Petrol 63,42 63,42 0,68  
Seans Raporu 10:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru