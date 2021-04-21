***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.04.2021 11:33
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz) Fon'un güncel izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929952
BIST
12:021.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,07
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:028,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1665
En Düşük
8,0986
12:029,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0600
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8289
En Düşük
9,7531
12:02465,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,68
|Açılış
|: 465,50
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:00
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.319.404
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|72.667.171
|% 9,44
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.401.004
|% -10,00
|
|ODAS
|2,46
|166.716.265
|% -9,56
|
|BNTAS
|5,02
|31.984.325
|% -9,39
|
|ANELE
|4,49
|67.984.120
|% -9,29
|
|SANEL
|4,05
|899.072
|% -9,19
|
|PETKM
|6,43
|646.024.539
|% -2,13
|
|GARAN
|7,00
|446.805.945
|% -1,27
|
|EREGL
|18,19
|376.093.809
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,14
|302.877.333
|% -0,83
|
|KOZAL
|107,90
|212.598.770
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,07
|210.541.105
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|646.024.539
|% -2,13
|
|ODAS
|2,46
|166.716.265
|% -9,56
|
|GARAN
|7,00
|446.805.945
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,84
|111.281.096
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1607
|8,1654
|% 0,72
|
|Euro
|9,8190
|9,8320
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,3105
|11,3672
|% 0,36
|
|Frank
|2,1645
|2,1754
|% 0,41
|
|Riyal
|465,8350
|465,8950
|% 0,45
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
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