***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.08.2021 23:04
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. 6.5. ve 7.1.2.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958491
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0628
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4302
18:059,9677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0847
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9494
18:05486,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,34
|Açılış
|: 486,18
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4543
|% -0,74
|
|Euro
|9,9595
|9,9677
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,6735
|11,7320
|% -0,86
|
|Frank
|9,2363
|9,2920
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2492
|2,2605
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|7,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem