***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.03.2022 16:00
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.3. ve 6.5. maddesi
ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011058
BIST
17:332.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 42,63
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:3314,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0867
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:3316,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1830
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:33921,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,52
|Açılış
|: 921,21
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PENTA
|346,50
|49.162.058
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|44.207.934
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.904.221
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.576.670
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.897.697
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.587.176
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.940.003
|% -9,96
|
|TETMT
|264,10
|9.535.729
|% -3,89
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EREGL
|35,54
|2.836.706.600
|% 3,68
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|THYAO
|27,80
|2.282.386.114
|% 0,36
|
|FROTO
|304,10
|1.688.935.855
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,41
|936.566.935
|% 3,96
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,91
|821.694.340
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,26
|330.609.513
|% 1,35
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6934
|14,7003
|% 0,58
|
|Euro
|16,2952
|16,3354
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2368
|19,3332
|% 0,47
|
|Frank
|15,6247
|15,7188
|% 1,06
|
|Riyal
|3,9095
|3,9291
|% 0,73
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,71
|
|Altın Gr.
|919
|920
|14,97
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,35
|
Seans Raporu
17:31
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, THYAO, GARAN
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17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 05 artarak (% 2.39 ) 1, 933
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17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, EUHOL, PENTA, IEYHO, GZNMI, GARFA, PINSU, AVGYO, CMBTN
-
17:46
PENTA, KLKIM, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:46
ROYAL, OZRDN, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında