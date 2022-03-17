Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

17.03.2022 16:01
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.3. ve 6.7. maddesi
ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011060


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:472.132
Değişim :  2,09% |  43,69
Açılış :  2.104  
Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
2.134 En Düşük
2.104
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 27,74 69.159.889 % 9,99  
YEOTK 62,75 8.452.676 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.380.352 % 9,97  
AVGYO 3,18 33.876.254 % 9,66  
IEYHO 0,82 18.497.892 % 9,33  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Dolar 14,7672 14,7731 % 1,08  
Euro 16,3180 16,3521 % 1,25  
Sterlin 19,2964 19,3932 % 0,78  
Frank 15,6517 15,7460 % 1,24  
Riyal 3,9258 3,9455 % 1,15  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 10,63  
Altın Gr. 921 921 16,46  
Cumhuriyet 6.102 6.195 93,00  
Tam 6.068 6.221 87,21  
Yarım 2.933 3.009 42,19  
Çeyrek 1.471 1.505 21,09  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 0,18  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,21  
B. Petrol 104 104 5,76  
Seans Raporu 15:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru