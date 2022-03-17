***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.03.2022 16:05
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.3. ve 6.3. maddesi
ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011070
BIST
15:512.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,64
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
15:5114,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1520
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
15:5116,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1955
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
15:51921,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 17,29
|Açılış
|: 921,98
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:51
|YEOTK
|62,75
|8.453.366
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.170.015
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.380.352
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.515.358
|% 9,33
|
|AVGYO
|3,17
|34.180.521
|% 9,31
|
|PKENT
|393,30
|104.739.221
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.291.270
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|20.653.877
|% -3,72
|
|EREGL
|35,50
|2.406.954.436
|% 3,56
|
|KRDMD
|14,77
|2.401.285.024
|% 2,64
|
|GARAN
|11,86
|2.125.831.209
|% 0,00
|
|THYAO
|27,88
|1.899.315.791
|% 0,65
|
|FROTO
|307,30
|1.253.197.102
|% 7,26
|
|DOHOL
|3,46
|780.037.573
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|2.125.831.209
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|642.807.599
|% 2,11
|
|KRDMD
|14,77
|2.401.285.024
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,27
|292.974.485
|% 1,79
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7584
|14,7675
|% 1,04
|
|Euro
|16,3160
|16,3460
|% 1,21
|
|Sterlin
|19,2862
|19,3829
|% 0,73
|
|Frank
|15,6542
|15,7485
|% 1,25
|
|Riyal
|3,9265
|3,9461
|% 1,17
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|9,70
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,26
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.068
|6.221
|87,21
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|42,19
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,99
|
Seans Raporu
15:51
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16:06XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 23, 870.00 milyon TL de
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16:06PSGYO
Yüzde 8.00 oranında artışla 16.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 758 adet işlem
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16:05DYOBY
Yüzde 5.15 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 548 adet işlem
-
16:04DYOBY
Yüzde 5.15 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 089 adet işlem
-
16:03TURGG
Yüzde 6.81 oranında artışla 192.90 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 714 adet işlem