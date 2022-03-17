***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.03.2022 16:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.3. ve 6.6. maddesi
ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011100
BIST
16:052.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 43,20
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:0514,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1502
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:0516,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2059
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:05919,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 15,14
|Açılış
|: 919,83
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YEOTK
|62,75
|8.480.098
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.233.428
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.384.684
|% 9,97
|
|GARFA
|12,95
|2.579.100
|% 9,37
|
|IEYHO
|0,82
|18.526.499
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|104.930.759
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.401.406
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|SERVE
|15,88
|169.643
|% -3,17
|
|KRDMD
|14,72
|2.497.347.593
|% 2,29
|
|EREGL
|35,44
|2.453.163.993
|% 3,38
|
|GARAN
|11,87
|2.179.253.981
|% 0,08
|
|THYAO
|27,88
|1.918.028.137
|% 0,65
|
|FROTO
|306,30
|1.310.219.555
|% 6,91
|
|DOHOL
|3,45
|792.216.209
|% 5,18
|
|GARAN
|11,87
|2.179.253.981
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,88
|665.799.310
|% 2,11
|
|KRDMD
|14,72
|2.497.347.593
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,27
|294.558.922
|% 1,79
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7619
|14,7657
|% 1,03
|
|Euro
|16,3230
|16,3564
|% 1,27
|
|Sterlin
|19,2781
|19,3748
|% 0,69
|
|Frank
|15,6388
|15,7330
|% 1,15
|
|Riyal
|3,9239
|3,9435
|% 1,10
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|9,70
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,26
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.068
|6.221
|87,21
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|42,19
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,99
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20HEDEF
Yüzde 6.48 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 617 adet işlem
-
16:19PSGYO
Yüzde 8.73 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 039, 243 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, GARAN, THYAO
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 48 artarak (% 2.30 ) 1, 931
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, GZNMI, CMBTN, YEOTK