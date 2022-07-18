***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 18:37
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen ve 6.3. maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045958
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0447
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1866
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05957,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,43
|Açılış
|: 957,31
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4429
|17,4446
|% 0,26
|
|Euro
|17,6906
|17,7380
|% 1,06
|
|Sterlin
|20,7851
|20,8894
|% 0,99
|
|Frank
|17,7764
|17,8835
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6322
|4,6554
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-0,44
|
|Altın Gr.
|959
|959
|3,07
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.495
|6.619
|-85,00
|
|Yarım
|3.155
|3.231
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem