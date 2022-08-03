***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.08.2022 17:10
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen ve 1.6. maddesinde bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu bilgisi değişikliği
ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051539
BIST
17:002.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 29,03
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
17:0017,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9832
En Düşük
17,9198
17:0018,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2124
17:001.019,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.019,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler17:00
|YEOTK
|21,92
|128.354.408
|% 10,01
|
|ULUUN
|22,66
|357.594.894
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.838.728
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.265.660
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|24.626.121
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|322.390.112
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.469.520
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,45
|129.041.217
|% -8,70
|
|THYAO
|54,25
|5.898.157.376
|% 3,63
|
|SISE
|23,32
|2.502.445.134
|% 2,01
|
|SASA
|49,66
|1.373.894.905
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,92
|1.079.200.960
|% 2,29
|
|TSKB
|2,82
|994.169.703
|% 8,05
|
|TSKB
|2,82
|994.169.703
|% 8,05
|
|YKBNK
|4,92
|1.079.200.960
|% 2,29
|
|ODAS
|4,13
|797.652.186
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,83
|306.810.000
|% 9,58
|
|AKFGY
|2,79
|422.685.398
|% 9,84
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9721
|17,9830
|% 0,21
|
|Euro
|18,2406
|18,2523
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,7526
|21,8617
|% 0,02
|
|Frank
|18,6089
|18,7210
|% -0,28
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-28,00
|
|Tam
|6.832
|6.892
|36,00
|
|Yarım
|3.329
|3.370
|18,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,13
|