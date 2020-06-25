***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun portföyünde yer alan gayrimenkullerden yapılan satışlarda Temmuz 2019 - Haziran 2020 dönemi içerisinde 53.321,00 TL değerleme faaliyetleri sonucunda bulunan değerin altında işlem yapmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852880BIST