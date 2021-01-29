***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarının portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için 2021 yılında değerleme hizmeti almak üzere, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Form Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. unvanlı değerleme kuruluşlarının belirlenmesine, 3 yıl üst üste değerleme hizmeti alınan Yetkin Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin değerleme alınacak kuruluşlar listesinden çıkarılmasına, bu değişiklik için SPK'nın onayına başvurulmasına, yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905995BIST