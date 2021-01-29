***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 14:19
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarının portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için 2021 yılında değerleme hizmeti almak üzere, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Form Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. unvanlı değerleme kuruluşlarının belirlenmesine, 3 yıl üst üste değerleme hizmeti alınan Yetkin Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin değerleme alınacak kuruluşlar listesinden çıkarılmasına, bu değişiklik için SPK'nın onayına başvurulmasına, yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905995
BIST
14:361.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,58
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:367,2927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0415
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2833
14:368,8550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0489
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8426
14:36437,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,61
|Açılış
|: 437,04
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:36
|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|521.947
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.893.668
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|19.962.557
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,72
|114.586.662
|% -8,01
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|KAPLM
|37,82
|5.679.073
|% -6,15
|
|GUBRF
|72,75
|1.792.014.423
|% 5,28
|
|GARAN
|9,34
|1.286.169.737
|% -0,53
|
|KARSN
|5,24
|801.756.499
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,35
|769.045.772
|% -0,84
|
|KOZAL
|116,40
|703.934.662
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,35
|769.045.772
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,84
|669.236.240
|% 3,23
|
|KARSN
|5,24
|801.756.499
|% 5,01
|
|ODAS
|3,82
|530.926.573
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,42
|195.235.315
|% 2,16
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2905
|7,2927
|% -0,57
|
|Euro
|8,8482
|8,8550
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,9743
|10,0244
|% -0,67
|
|Frank
|8,1819
|8,2311
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9408
|1,9505
|% -0,45
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|19,11
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.874
|2.946
|-35,34
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,09
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,55
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,29
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 46 kaybederek (% -0.64 ) 1, 314
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, PKENT, FADE, GLBMD, TACTR, KONTR, EMNIS, BTCIM, YAPRK, SNKRN
-
14:48
AYCES, ARENA, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
ARTI, BRMEN, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 102 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem