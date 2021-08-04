***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 22:13
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı içerisinde yapılacak yeni gayrimenkul yatırımları değerlemesi için Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Form Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyündeki Metropol İstanbul Projesi dahilindeki bağımsız bölümlerin değerlemesi için Form Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
unvanlı değerleme kuruluşları belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954871
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0717
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,73
|Açılış
|: 493,78
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4711
|8,4727
|% 0,81
|
|Euro
|10,0196
|10,0513
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,7339
|11,7927
|% 0,67
|
|Frank
|9,3119
|9,3680
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,58
|
|Altın Gr.
|494
|494
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|70,16
|70,16
|-2,25
|