***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılı içerisinde yapılacak yeni gayrimenkul yatırımları değerlemesi için Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Form Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyündeki Metropol İstanbul Projesi dahilindeki bağımsız bölümlerin değerlemesi için Form Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.unvanlı değerleme kuruluşları belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954871BIST