***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/06/2022 tarihindeki fon katılma payı şatışı 24/06/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 1833,68 TL olan fon birim pay değeri üzerindendir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040170BIST