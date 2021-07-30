***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans Sunuş Raporu - Denetçi Onaylıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953556BIST