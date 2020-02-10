***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:36
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817922
BIST
14:00120.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -374,04
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
14:006,0023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,0010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
14:006,5780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
14:00303,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 303,57
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,10
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.552.944
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.844.510
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|DESA
|5,83
|31.254.836
|% 13,42
|
|RYGYO
|11,69
|130.879.341
|% 13,06
|
|DOKTA
|47,10
|47.419.367
|% -13,50
|
|LINK
|29,24
|2.377.387
|% -12,19
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|GYHOL
|26,40
|5.812.158
|% -9,59
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|THYAO
|14,41
|919.877.409
|% -0,41
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|SASA
|9,64
|286.205.929
|% 4,56
|
|GARAN
|11,92
|224.995.235
|% -0,42
|
|GUSGR
|2,84
|214.318.989
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,30
|204.867.188
|% 5,69
|
|EKGYO
|1,70
|203.126.382
|% 1,19
|
|MNDRS
|1,63
|175.668.004
|% 8,67
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|GUSGR
|2,84
|214.318.989
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7283
|7,7671
|% -0,01
|
|Frank
|6,1131
|6,1500
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5948
|1,6028
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,96
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-0,36
|
|Yarım
|967
|992
|-0,17
|
|Çeyrek
|485
|496
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,17
|54,17
|-0,28
|