***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:37
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817923
BIST
16:06117.073
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -3.941,87
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
117.037
16:066,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:066,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:06304,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 304,38
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|43.828.418
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|7.116.660
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,41
|702.611.647
|% 7,57
|
|ATLAS
|1,80
|22.071.229
|% 7,14
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|DOKTA
|46,30
|58.222.721
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,00
|7.490.282
|% -14,38
|
|LINK
|28,86
|2.878.430
|% -13,33
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,50
|133.628.106
|% -11,68
|
|THYAO
|14,02
|1.580.330.053
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,41
|702.611.647
|% 7,57
|
|PETKM
|3,96
|442.793.596
|% -3,65
|
|KRDMD
|2,81
|409.026.518
|% -4,10
|
|ASELS
|23,68
|395.107.010
|% -3,19
|
|IHLGM
|1,19
|299.354.417
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,41
|702.611.647
|% 7,57
|
|EKGYO
|1,62
|301.560.628
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,81
|409.026.518
|% -4,10
|
|MNDRS
|1,51
|216.807.741
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7634
|7,8024
|% 0,45
|
|Frank
|6,1313
|6,1683
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,05
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.055
|4,16
|
|Yarım
|969
|994
|2,01
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|-0,06
|