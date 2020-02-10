***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817921
BIST
16:40118.209
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -2.806,17
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:406,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:406,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:40304,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,72
|Açılış
|: 304,46
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,57
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|47.943.118
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,12
|10.232.356
|% 14,29
|
|TSPOR
|3,50
|802.361.995
|% 10,41
|
|BOSSA
|9,61
|47.531.304
|% 9,20
|
|ATLAS
|1,82
|23.880.771
|% 8,33
|
|LINK
|28,22
|3.434.421
|% -15,26
|
|DOKTA
|46,30
|58.765.033
|% -14,97
|
|BURVA
|13,86
|144.449
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,06
|8.813.910
|% -14,18
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|THYAO
|14,06
|1.793.658.114
|% -2,83
|
|TSPOR
|3,50
|802.361.995
|% 10,41
|
|PETKM
|3,97
|546.104.206
|% -3,41
|
|ASELS
|24,00
|504.114.739
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,83
|477.547.208
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,24
|349.634.089
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,50
|802.361.995
|% 10,41
|
|EKGYO
|1,64
|349.204.103
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,83
|477.547.208
|% -3,41
|
|ODAS
|2,12
|357.409.750
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7660
|7,8049
|% 0,48
|
|Frank
|6,1337
|6,1706
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,76
|
|Yarım
|969
|994
|2,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|