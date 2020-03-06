***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 12:34
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824868
BIST
13:16109.298
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.516,63
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.911
13:166,0943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
13:166,8980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9019
En Düşük
6,8333
13:16330,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,72
|Açılış
|: 330,72
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.294.103
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|4.796.841
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,24
|115.171.509
|% 12,84
|
|ARMDA
|21,80
|784.587
|% 12,37
|
|UTPYA
|5,37
|10.669.506
|% 10,72
|
|ISKUR
|375.000,00
|375.000
|% -10,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DIRIT
|0,67
|37.096
|% -9,46
|
|BALAT
|2,65
|190.351
|% -8,93
|
|DARDL
|5,00
|216.908
|% -8,26
|
|THYAO
|11,18
|648.625.187
|% -4,53
|
|ASELS
|29,56
|368.748.031
|% -2,38
|
|EREGL
|8,95
|300.515.383
|% 2,29
|
|GARAN
|9,97
|257.416.488
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,42
|184.007.728
|% -4,35
|
|ODAS
|2,08
|163.944.034
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,42
|184.007.728
|% -4,35
|
|KARSN
|1,84
|138.468.408
|% -3,66
|
|EKGYO
|1,42
|91.011.007
|% -3,40
|
|THYAO
|11,18
|648.625.187
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8926
|7,9322
|% -0,11
|
|Frank
|6,4648
|6,5037
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|13,01
|
|Altın Gr.
|331
|331
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.173
|2.228
|29,90
|
|Yarım
|1.050
|1.078
|14,46
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,64
|48,64
|-1,35
|