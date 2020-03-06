MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.795.745
|% 14,94
|BRKSN
|3,54
|6.293.190
|% 14,94
|VAKKO
|6,25
|114.728.026
|% 13,02
|ARMDA
|21,82
|748.718
|% 12,47
|UTPYA
|5,36
|10.658.364
|% 10,52
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8914
|7,9310
|% -0,13
|Frank
|6,4653
|6,5043
|% 0,45
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% -0,37
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|13,66
|Altın Gr.
|330
|330
|0,87
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|Tam
|2.171
|2.225
|27,42
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,26
|Çeyrek
|526
|538
|6,64
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|B. Petrol
|48,76
|48,76
|-1,23
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-2, 27 değişimle 109280 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-2, 21 değişimle 109344 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-2, 14 değişimle 109420 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-2, 09 değişimle 109480 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-2, 1 değişimle 109466 puandan