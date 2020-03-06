***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 12:38
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824869
BIST
13:17109.303
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.511,70
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.911
13:176,0943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
13:176,8980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9019
En Düşük
6,8333
13:17330,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,66
|Açılış
|: 330,66
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,14
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.795.745
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.293.190
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,25
|114.728.026
|% 13,02
|
|ARMDA
|21,82
|748.718
|% 12,47
|
|UTPYA
|5,36
|10.658.364
|% 10,52
|
|ISKUR
|375.000,00
|375.000
|% -10,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DIRIT
|0,67
|37.096
|% -9,46
|
|BALAT
|2,65
|190.351
|% -8,93
|
|DARDL
|5,00
|216.908
|% -8,26
|
|THYAO
|11,16
|646.520.316
|% -4,70
|
|ASELS
|29,58
|366.626.489
|% -2,31
|
|EREGL
|8,95
|299.802.874
|% 2,29
|
|GARAN
|9,95
|256.878.211
|% -3,40
|
|YKBNK
|2,41
|183.799.395
|% -4,74
|
|ODAS
|2,08
|162.792.538
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,41
|183.799.395
|% -4,74
|
|KARSN
|1,84
|138.335.904
|% -3,66
|
|EKGYO
|1,43
|90.984.161
|% -2,72
|
|THYAO
|11,16
|646.520.316
|% -4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8914
|7,9310
|% -0,13
|
|Frank
|6,4653
|6,5043
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|13,66
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,42
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,26
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,64
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,76
|48,76
|-1,23
|