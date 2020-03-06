***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 12:33
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824866
BIST
13:50109.032
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -2.782,90
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.807
13:506,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
13:506,8912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9019
En Düşük
6,8333
13:50329,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,87
|Açılış
|: 330,16
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.013.282
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.305.587
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,41
|11.125.605
|% 11,55
|
|VAKKO
|6,14
|118.291.969
|% 11,03
|
|ARMDA
|21,44
|887.070
|% 10,52
|
|ISKUR
|375.000,00
|375.000
|% -10,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DIRIT
|0,67
|37.096
|% -9,46
|
|BALAT
|2,65
|190.351
|% -8,93
|
|GARFA
|4,75
|11.464.156
|% -8,48
|
|THYAO
|11,15
|691.944.456
|% -4,78
|
|ASELS
|29,32
|393.352.063
|% -3,17
|
|EREGL
|8,92
|309.197.155
|% 1,94
|
|GARAN
|9,92
|267.870.155
|% -3,69
|
|YKBNK
|2,39
|199.944.334
|% -5,53
|
|YKBNK
|2,39
|199.944.334
|% -5,53
|
|ODAS
|2,07
|170.598.982
|% -3,27
|
|KARSN
|1,83
|142.609.932
|% -4,19
|
|EKGYO
|1,42
|91.755.311
|% -3,40
|
|THYAO
|11,15
|691.944.456
|% -4,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8916
|7,9312
|% -0,12
|
|Frank
|6,4733
|6,5123
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6192
|1,6273
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|10,28
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.173
|2.228
|29,90
|
|Yarım
|1.050
|1.078
|14,46
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,91
|47,91
|-2,08
|