***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 09:48
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836290
BIST
11:0792.722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 340,20
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:076,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7933
En Düşük
6,7523
11:077,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:07360,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,76
|Açılış
|: 360,35
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.002.109
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|39.394.402
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.920.396
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,58
|269.404.138
|% 0,52
|
|ASELS
|24,58
|261.041.619
|% 0,74
|
|PGSUS
|41,36
|247.182.981
|% 2,68
|
|GARAN
|7,84
|173.397.361
|% 0,38
|
|SASA
|8,92
|151.136.576
|% -0,22
|
|IHLGM
|1,03
|40.229.920
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|89.344.486
|% 0,43
|
|TSPOR
|3,45
|120.976.469
|% 2,37
|
|TRGYO
|2,35
|71.761.906
|% 3,52
|
|THYAO
|9,58
|269.404.138
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3337
|8,3755
|% 0,16
|
|Frank
|6,9537
|6,9955
|% 0,08
|
|Riyal
|1,7994
|1,8084
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|4,25
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,18
|32,18
|0,31
|