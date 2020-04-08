***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 09:48
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836291
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
0
En Düşük
0
18:056,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7774
En Düşük
6,7523
18:057,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
18:05358,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,28
|Açılış
|: 358,87
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
359,94
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|MEMSA
|0,29
|302.012
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,01
|56.768.892
|% 0,00
|
|TAVHL
|16,98
|170.074.531
|% 0,00
|
|TCELL
|12,65
|206.426.725
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,85
|19.124.293
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|302.012
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,01
|56.768.892
|% 0,00
|
|TAVHL
|16,98
|170.074.531
|% 0,00
|
|TCELL
|12,65
|206.426.725
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,85
|19.124.293
|% 0,00
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 0,00
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,00
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% 0,00
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 0,00
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% 0,00
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% 0,00
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2984
|8,3400
|% -0,26
|
|Frank
|6,9294
|6,9712
|% -0,26
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-2,57
|
|Altın Gr.
|358
|359
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,45
|32,45
|0,58
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