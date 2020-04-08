***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 09:49
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836292
BIST
11:5692.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -51,97
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:566,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:567,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:56359,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,12
|Açılış
|: 359,63
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.028.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.787.195
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,65
|459.561
|% 9,50
|
|IZTAR
|2,44
|736.343
|% -9,96
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|THYAO
|9,51
|352.933.127
|% -0,21
|
|PGSUS
|40,86
|351.308.105
|% 1,44
|
|ASELS
|24,48
|344.521.860
|% 0,33
|
|GARAN
|7,79
|243.778.394
|% -0,26
|
|SASA
|8,80
|236.602.691
|% -1,57
|
|IHLGM
|1,02
|59.955.631
|% -0,97
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,88
|77.376.957
|% -0,53
|
|TRGYO
|2,33
|94.998.007
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3181
|8,3598
|% -0,03
|
|Frank
|6,9450
|6,9868
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|4,94
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|31,98
|31,98
|0,11
|
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