***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 09:52
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836295
BIST
11:1092.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 357,36
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:106,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7933
En Düşük
6,7523
11:107,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:10360,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,50
|Açılış
|: 360,09
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.002.109
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|7.541.263
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|39.504.509
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.920.396
|% 9,94
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,56
|270.891.683
|% 0,31
|
|ASELS
|24,54
|262.457.720
|% 0,57
|
|PGSUS
|41,22
|249.724.250
|% 2,33
|
|GARAN
|7,82
|178.617.740
|% 0,13
|
|SASA
|8,92
|152.512.221
|% -0,22
|
|IHLGM
|1,03
|40.297.178
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,34
|90.722.229
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,43
|121.614.779
|% 1,78
|
|TRGYO
|2,34
|72.242.875
|% 3,08
|
|THYAO
|9,56
|270.891.683
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3330
|8,3748
|% 0,15
|
|Frank
|6,9542
|6,9961
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7995
|1,8086
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|2,44
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,27
|32,27
|0,40
|
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