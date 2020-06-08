***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849839
BIST
15:30110.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 780,31
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:306,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7883
En Düşük
6,7485
15:307,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:30369,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,47
|Açılış
|: 369,27
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.477.798
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.297.134
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.830.713
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.704.558
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,48
|80.622.654
|% -8,42
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,36
|907.066.718
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|672.058.469
|% 7,32
|
|THYAO
|12,81
|521.300.954
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,69
|467.346.286
|% 5,73
|
|ASELS
|32,06
|434.525.191
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|672.058.469
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,69
|467.346.286
|% 5,73
|
|GARAN
|8,36
|907.066.718
|% 0,84
|
|PETKM
|3,83
|352.737.248
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,35
|120.445.646
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5644
|8,6073
|% 0,23
|
|Frank
|7,0319
|7,0743
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8023
|1,8114
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|7,47
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.494
|4,00
|
|Tam
|2.464
|2.492
|-26,60
|
|Yarım
|1.202
|1.216
|-12,90
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|-0,15
|