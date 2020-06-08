***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849846
BIST
15:31110.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 773,43
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:316,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7884
En Düşük
6,7485
15:317,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:31369,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,43
|Açılış
|: 369,23
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|4,35
|591.965
|% 9,85
|
|FORMT
|4,80
|14.869.160
|% 3,45
|
|PAPIL
|15,34
|22.227.566
|% 2,13
|
|OYAKC
|6,17
|56.776.632
|% 1,65
|
|SMART
|9,39
|11.984.183
|% 1,19
|
|ARDYZ
|28,94
|24.200.752
|% -0,48
|
|CASA
|23,34
|141.697
|% 1,13
|
|OYAKC
|6,17
|56.776.632
|% 1,65
|
|BAYRK
|4,35
|591.965
|% 9,85
|
|OYAKC
|6,17
|56.776.632
|% 1,65
|
|BAYRK
|4,35
|591.965
|% 9,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5623
|8,6052
|% 0,21
|
|Frank
|7,0304
|7,0727
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8023
|1,8114
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,18
|
|Altın Gr.
|369
|370
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,60
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-24,00
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,10
|