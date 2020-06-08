***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849836
BIST
14:54110.834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 812,10
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
14:546,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7883
En Düşük
6,7485
14:547,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
14:54369,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,69
|Açılış
|: 369,48
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.418.795
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.229.366
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.821.299
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.254.845
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.628.259
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,50
|78.795.638
|% -7,89
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,37
|885.637.572
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,75
|661.300.004
|% 6,71
|
|THYAO
|12,80
|485.851.492
|% 0,63
|
|GSRAY
|3,68
|453.433.356
|% 5,44
|
|ASELS
|32,08
|421.268.979
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,75
|661.300.004
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,68
|453.433.356
|% 5,44
|
|GARAN
|8,37
|885.637.572
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,36
|113.205.104
|% 3,82
|
|PETKM
|3,81
|313.760.585
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5629
|8,6058
|% 0,21
|
|Frank
|7,0204
|7,0626
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,94
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,05
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.430
|-17,60
|
|Tam
|2.469
|2.497
|-21,90
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:06SNKRN
Yüzde 9.88 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 893, 435 adet işlem
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAL, TCELL
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ARCLK, KCHOL
-
15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 663, 05 artarak (% 0.64 ) 103, 717
-
15:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, EGCYH, EKGYO, YONGA, TEKTU, EGCEY, UTPYA, MRDIN, KOZAA