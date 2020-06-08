***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849842
BIST
16:17110.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 715,95
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:176,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:177,6805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:17369,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,22
|Açılış
|: 369,02
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.589.122
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.850.406
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|901.424
|% -4,69
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|564.130.456
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|451.228.657
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|PETKM
|3,85
|424.465.397
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,36
|128.090.895
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5853
|8,6283
|% 0,48
|
|Frank
|7,0565
|7,0990
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|4,57
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.426
|-21,50
|
|Tam
|2.465
|2.493
|-26,00
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,70
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|-0,54
|