***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 15:05
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867983
BIST
14:511.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 27,10
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:517,2428
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0949
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:518,5419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0738
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:51460,97
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -17,48
|Açılış
|: 460,97
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:51
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|59.582.360
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.940.623
|% 10,00
|
|BFREN
|859,10
|1.658.922
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.620.546
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,18
|35.850.012
|% -9,11
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,28
|1.409.478.674
|% 1,39
|
|THYAO
|11,32
|1.396.084.939
|% 7,20
|
|SISE
|6,49
|1.116.578.401
|% 9,08
|
|EKGYO
|2,01
|996.673.511
|% 1,52
|
|GARAN
|6,90
|895.000.593
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,01
|996.673.511
|% 1,52
|
|SISE
|6,49
|1.116.578.401
|% 9,08
|
|YKBNK
|2,13
|336.150.599
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,93
|677.681.278
|% 3,57
|
|GARAN
|6,90
|895.000.593
|% 5,02
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2400
|7,2428
|% -1,29
|
|Euro
|8,5310
|8,5419
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,4782
|9,5257
|% -0,90
|
|Frank
|7,9135
|7,9612
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9258
|1,9355
|% -1,28
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-48,85
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,79
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.050
|3.129
|-149,55
|
|Yarım
|1.474
|1.514
|-72,34
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,17
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,75
|-1,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,43
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|