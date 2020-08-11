***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 15:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867990
BIST
16:551.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 33,30
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
16:557,2411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0966
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:558,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0873
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:55454,06
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -24,39
|Açılış
|: 454,06
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MEGAP
|3,64
|1.527.094
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.527.094
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.292.472
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|875.029
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|288.922
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.211.491
|% -9,96
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|KRGYO
|4,94
|41.813.237
|% -3,14
|
|SAMAT
|3,13
|21.968.675
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,03
|1.354.980.508
|% 2,53
|
|RTALB
|57,50
|326.444.462
|% 0,88
|
|ODAS
|2,36
|312.434.412
|% 4,89
|
|DOCO
|357,00
|247.242.918
|% 5,93
|
|ULUUN
|10,67
|241.581.511
|% 1,62
|
|ODAS
|2,36
|312.434.412
|% 4,89
|
|HLGYO
|2,13
|105.444.591
|% 3,40
|
|IHLGM
|1,54
|36.326.193
|% 9,22
|
|ULUUN
|10,67
|241.581.511
|% 1,62
|
|OSTIM
|2,86
|60.292.472
|% 10,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2360
|7,2411
|% -1,32
|
|Euro
|8,5139
|8,5284
|% -1,01
|
|Sterlin
|9,4616
|9,5090
|% -1,07
|
|Frank
|7,8906
|7,9381
|% -1,14
|
|Riyal
|1,9241
|1,9337
|% -1,37
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-75,38
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-23,10
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-185,91
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-89,93
|
|Çeyrek
|731
|748
|-44,97
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,23
|-1,93
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,60
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|
Seans Raporu
16:55
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