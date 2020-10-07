***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 15:55
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879133
BIST
15:521.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:527,8699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:529,2714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1193
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:52478,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,94
|Açılış
|: 478,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:52
|YGYO
|1,10
|180.091.955
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.333.655
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.324.664
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|METUR
|9,99
|15.164.056
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.799.056
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.339.396.966
|% -1,55
|
|ODAS
|3,38
|1.188.437.532
|% 3,36
|
|ASELS
|18,57
|794.882.451
|% 0,16
|
|SISE
|6,83
|598.505.230
|% -0,29
|
|PETKM
|4,37
|531.175.949
|% 1,63
|
|ODAS
|3,38
|1.188.437.532
|% 3,36
|
|GARAN
|7,00
|1.339.396.966
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|180.091.955
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,71
|454.838.835
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,93
|305.138.198
|% 4,89
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8650
|7,8699
|% 0,92
|
|Euro
|9,2630
|9,2714
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,1257
|10,1764
|% 1,19
|
|Frank
|8,5580
|8,6096
|% 1,17
|
|Riyal
|2,0930
|2,1035
|% 1,01
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|12,49
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,59
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.214
|2,00
|
|Tam
|3.148
|3.227
|0,84
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|0,41
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|0,22
|
|B. Petrol
|42,04
|42,04
|-0,61
|