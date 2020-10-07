***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 15:58
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879142
BIST
15:561.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:567,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:569,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1164
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:56478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,40
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:56
|VKING
|6,71
|4.325.973
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|180.669.845
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.335.872
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.838.179
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.353.512.957
|% -1,55
|
|ODAS
|3,36
|1.191.741.041
|% 2,75
|
|ASELS
|18,58
|802.632.939
|% 0,22
|
|SISE
|6,81
|620.069.709
|% -0,58
|
|PETKM
|4,37
|554.660.705
|% 1,63
|
|ODAS
|3,36
|1.191.741.041
|% 2,75
|
|GARAN
|7,00
|1.353.512.957
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|180.669.845
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|454.990.886
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|306.430.139
|% 4,89
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8645
|7,8702
|% 0,93
|
|Euro
|9,2591
|9,2685
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,1160
|10,1668
|% 1,09
|
|Frank
|8,5547
|8,6062
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0915
|2,1020
|% 0,94
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|12,49
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,59
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.214
|2,00
|
|Tam
|3.148
|3.227
|0,84
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|0,41
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|0,22
|
|B. Petrol
|42,04
|42,04
|-0,61
|