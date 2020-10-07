***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 16:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879155
BIST
16:181.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:187,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:189,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1153
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:18477,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,68
|Açılış
|: 477,50
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:16
|DAGHL
|9,24
|8.419.725
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.055.273
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.161.284
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.338.051
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.839.402
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.379.428.841
|% -1,55
|
|ODAS
|3,37
|1.199.632.987
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|811.956.047
|% 0,16
|
|SISE
|6,81
|683.029.622
|% -0,58
|
|PETKM
|4,36
|590.794.903
|% 1,40
|
|ODAS
|3,37
|1.199.632.987
|% 3,06
|
|GARAN
|7,00
|1.379.428.841
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.161.284
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|456.538.425
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|312.111.114
|% 4,35
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8659
|7,8680
|% 0,90
|
|Euro
|9,2595
|9,2665
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,1110
|10,1617
|% 1,04
|
|Frank
|8,5532
|8,6048
|% 1,11
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,93
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,28
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.150
|3.228
|2,38
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|1,15
|
|Çeyrek
|764
|781
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,49
|
Seans Raporu
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