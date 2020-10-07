***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 16:13
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879178
BIST
16:001.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:007,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0722
|Açılış
|: 7,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:009,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1183
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:00478,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,28
|Açılış
|: 478,10
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:00
|YGYO
|1,10
|183.847.332
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.347.663
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.332.683
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.838.790
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.363.681.134
|% -1,55
|
|ODAS
|3,36
|1.193.189.166
|% 2,75
|
|ASELS
|18,56
|807.915.526
|% 0,11
|
|SISE
|6,81
|623.304.222
|% -0,58
|
|PETKM
|4,36
|569.321.383
|% 1,40
|
|ODAS
|3,36
|1.193.189.166
|% 2,75
|
|GARAN
|7,00
|1.363.681.134
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|183.847.332
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,71
|455.533.324
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,93
|307.271.754
|% 4,89
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8639
|7,8700
|% 0,93
|
|Euro
|9,2591
|9,2704
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,1202
|10,1710
|% 1,13
|
|Frank
|8,5549
|8,6064
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0916
|2,1020
|% 0,94
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,28
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.150
|3.228
|2,38
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|1,15
|
|Çeyrek
|764
|781
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,49
|