***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 14:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887109
BIST
14:141.224
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 32,51
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
14:148,0530
En Yüksek
|Değişim
|: -5,47%
|| -0,4663
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
14:149,5595
En Yüksek
|Değişim
|: -5,60%
|| -0,5669
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
14:14504,66
En Yüksek
|Değişim
|: -5,64%
|| -30,17
|Açılış
|: 504,65
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
503,84
BIST En Aktif Hisseler14:12
|MARTI
|2,64
|16.869.273
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.874.497
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|702.022
|% 10,00
|
|BMELK
|13,42
|2.576.859
|% 10,00
|
|MEGAP
|14,75
|6.413.786
|% 9,99
|
|SKBNK
|1,51
|258.850.450
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|FORMT
|5,01
|2.598.492
|% -7,90
|
|SANFM
|13,90
|3.002.013
|% -6,27
|
|KLGYO
|11,32
|130.086.612
|% -5,27
|
|GARAN
|7,38
|2.647.736.987
|% 5,73
|
|PETKM
|4,36
|729.148.753
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,29
|718.456.761
|% 5,38
|
|YKBNK
|2,42
|553.857.051
|% 3,86
|
|ODAS
|3,68
|490.981.775
|% 2,22
|
|GARAN
|7,38
|2.647.736.987
|% 5,73
|
|YKBNK
|2,42
|553.857.051
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,51
|258.850.450
|% -16,11
|
|PETKM
|4,36
|729.148.753
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,29
|718.456.761
|% 5,38
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0447
|8,0512
|% -5,49
|
|Euro
|9,5437
|9,5735
|% -5,46
|
|Sterlin
|10,5049
|10,5576
|% -5,97
|
|Frank
|8,8702
|8,9236
|% -5,91
|
|Riyal
|2,1297
|2,1404
|% -5,96
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|3,39
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-29,63
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|-189,00
|
|Tam
|3.346
|3.433
|-198,48
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|-96,01
|
|Çeyrek
|811
|830
|-48,01
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,37
|
|B. Petrol
|40,74
|40,74
|1,29
|
Seans Raporu
14:12
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14:24XU100
Endeks 1, 225 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 14, 728.00 milyon TL de
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14:22MRGYO
Yüzde 8.20 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 045, 001 adet işlem
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14:21DEVA
Yüzde 5.81 oranında artışla 24.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 342, 842 adet işlem
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14:20VESTL
Yüzde 6.51 oranında artışla 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 558, 185 adet işlem