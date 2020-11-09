MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,1423
|8,1560
|% -4,26
|Euro
|9,6044
|9,6296
|% -4,91
|Sterlin
|10,6414
|10,6947
|% -4,75
|Frank
|8,8740
|8,9275
|% -5,87
|Riyal
|2,1600
|2,1709
|% -4,62
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-96,49
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,44
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-1,65
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|-0,76
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|3,41
Seans Raporu 18:05
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
- 17:59DNISI Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
- 17:55OYAKC Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
- 17:54XU100 Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
- 17:50CLEBI Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem