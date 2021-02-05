***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907813
BIST
15:461.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:467,0677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0681
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:468,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0733
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:46409,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,41
|Açılış
|: 409,22
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,12
BIST En Aktif Hisseler15:46
|RODRG
|21,12
|5.522.868
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.304
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.160.383
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.682.896
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KONTR
|72,55
|54.749.775
|% -4,79
|
|KOZAL
|127,40
|1.488.782.128
|% 4,86
|
|SISE
|7,75
|1.145.155.474
|% 0,52
|
|GARAN
|9,99
|853.985.205
|% 0,71
|
|THYAO
|12,32
|709.224.488
|% 0,98
|
|DOHOL
|4,11
|679.773.443
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|374.227.000
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|461.388.665
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,11
|679.773.443
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,68
|413.954.087
|% 4,69
|
|SISE
|7,75
|1.145.155.474
|% 0,52
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0644
|7,0677
|% -0,95
|
|Euro
|8,4718
|8,4772
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6390
|9,6874
|% -0,92
|
|Frank
|7,7912
|7,8381
|% -0,90
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% -1,02
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,91
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|