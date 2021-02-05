***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:33
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907814
BIST
14:411.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
14:417,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0588
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0655
14:418,4835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0670
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
14:41410,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 410,82
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler14:41
|RODRG
|21,12
|5.322.144
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.722.463
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|7.256.321
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|8.971.492
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|CELHA
|23,50
|7.440.427
|% -5,09
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|SISE
|7,77
|1.057.987.820
|% 0,78
|
|KOZAL
|124,80
|794.668.316
|% 2,72
|
|GARAN
|10,00
|692.773.231
|% 0,81
|
|THYAO
|12,39
|651.531.465
|% 1,56
|
|DOHOL
|4,10
|512.068.145
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|369.127.879
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,50
|381.495.377
|% 0,81
|
|SISE
|7,77
|1.057.987.820
|% 0,78
|
|DOHOL
|4,10
|512.068.145
|% -0,24
|
|CEMAS
|2,31
|201.094.157
|% 1,76
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0740
|7,0770
|% -0,82
|
|Euro
|8,4776
|8,4835
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,6609
|9,7094
|% -0,69
|
|Frank
|7,8038
|7,8508
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8812
|1,8907
|% -0,81
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|11,51
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-23,00
|
|Tam
|2.708
|2.776
|-16,48
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-7,98
|
|Çeyrek
|656
|671
|-3,98
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,40
|
Seans Raporu
14:41
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