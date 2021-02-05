***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907819
BIST
15:521.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:527,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:528,4758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0747
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:52409,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,26
|Açılış
|: 409,37
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,05
BIST En Aktif Hisseler15:52
|RODRG
|21,12
|5.525.952
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.338
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.230.273
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.705.451
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,30
|54.916.252
|% -5,12
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|127,50
|1.513.829.372
|% 4,94
|
|SISE
|7,75
|1.155.899.544
|% 0,52
|
|GARAN
|10,00
|855.352.162
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|718.712.506
|% 0,00
|
|THYAO
|12,35
|711.884.202
|% 1,23
|
|TSKB
|1,85
|374.692.606
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|461.933.246
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,11
|718.712.506
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,70
|424.096.824
|% 5,47
|
|SISE
|7,75
|1.155.899.544
|% 0,52
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0643
|7,0694
|% -0,93
|
|Euro
|8,4700
|8,4758
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6430
|9,6913
|% -0,88
|
|Frank
|7,7936
|7,8406
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -1,00
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|