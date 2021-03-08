***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 14:06
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915893
BIST
17:001.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,49
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:007,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1406
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:009,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1367
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:00417,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,34
|Açılış
|: 417,63
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:00
|FADE
|11,55
|73.825.643
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.370.514
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|129.034
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,14
|1.780.114.587
|% 1,99
|
|GARAN
|9,06
|1.716.471.176
|% -2,05
|
|KRDMD
|7,24
|1.209.395.538
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,80
|1.131.645.341
|% 2,25
|
|THYAO
|14,66
|1.098.956.037
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|1.780.114.587
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,40
|653.669.192
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.716.471.176
|% -2,05
|
|HALKB
|5,41
|948.813.259
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,24
|1.209.395.538
|% -0,82
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6687
|7,6726
|% 1,87
|
|Euro
|9,1104
|9,1167
|% 1,52
|
|Sterlin
|10,5856
|10,6387
|% 1,80
|
|Frank
|8,1736
|8,2228
|% 1,43
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,32
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|68,98
|68,98
|-0,38
|