***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 14:27
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941026
BIST
14:281.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:288,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:2810,4830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0218
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:28524,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,73
|Açılış
|: 524,20
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:28
|ATATP
|31,94
|10.004.119
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|3.988.116
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.959.836
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.854.487
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|YAYLA
|3,81
|13.063.719
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,82
|16.155.297
|% -7,47
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,11
|113.291.548
|% -6,92
|
|KOZAL
|127,20
|643.547.571
|% 1,52
|
|GARAN
|8,27
|597.061.599
|% -0,24
|
|THYAO
|14,30
|587.451.008
|% 0,14
|
|SASA
|34,52
|416.599.666
|% 2,19
|
|SISE
|8,21
|366.826.321
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,24
|299.970.701
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|597.061.599
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,98
|108.384.673
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,18
|55.676.675
|% -0,84
|
|SISE
|8,21
|366.826.321
|% 0,24
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6013
|8,6030
|% -0,11
|
|Euro
|10,4772
|10,4830
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,1330
|12,1938
|% -0,33
|
|Frank
|9,5583
|9,6159
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2866
|2,2981
|% -0,13
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-3,71
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.454
|3.541
|1,41
|
|Yarım
|1.669
|1.713
|0,68
|
|Çeyrek
|837
|856
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|-0,66
|