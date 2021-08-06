***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:50
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955349
BIST
16:561.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:568,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1092
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6294
En Düşük
8,5140
16:5610,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0611
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:56489,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,64
|Açılış
|: 489,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,68
BIST En Aktif Hisseler16:56
|SAFKR
|9,35
|71.646.807
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.402.532
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.008.831
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.537.976
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|111.371.074
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.807
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.724.397
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|97.262.541
|% -9,38
|
|METUR
|4,11
|259.613.263
|% -8,46
|
|GARAN
|9,28
|1.839.049.063
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|777.008.831
|% 9,98
|
|SISE
|8,06
|736.315.825
|% 2,41
|
|THYAO
|12,81
|654.370.792
|% 0,39
|
|SASA
|30,14
|620.424.272
|% 1,62
|
|GARAN
|9,28
|1.839.049.063
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|317.442.147
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|202.936.005
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|300.773.415
|% -4,68
|
|SISE
|8,06
|736.315.825
|% 2,41
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6268
|8,6291
|% 1,28
|
|Euro
|10,1506
|10,1680
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9459
|12,0058
|% 0,97
|
|Frank
|9,4168
|9,4735
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% 1,27
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-38,66
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.237
|3.321
|-29,55
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-14,29
|
|Çeyrek
|785
|803
|-7,14
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,64
|71,64
|0,35
|
Seans Raporu
16:56
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17:10YKSLN
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17:07
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17:07XU100
Endeks 1, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 11, 795.00 milyon TL de