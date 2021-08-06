***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:51
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955351
BIST
15:461.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
15:468,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0963
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6162
En Düşük
8,5140
15:4610,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0514
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:46492,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,62
|Açılış
|: 492,57
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
492,12
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KTSKR
|35,44
|54.087.257
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|773.271.032
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.459.977
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.504.507
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|108.632.633
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.359.516
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.614.206
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|92.006.791
|% -9,38
|
|KARYE
|10,68
|95.672.331
|% -7,13
|
|GARAN
|9,23
|1.625.693.214
|% -0,32
|
|GENIL
|13,00
|773.271.032
|% 9,98
|
|SISE
|7,99
|633.330.579
|% 1,52
|
|THYAO
|12,74
|599.427.748
|% -0,16
|
|SASA
|29,94
|588.589.108
|% 0,94
|
|GARAN
|9,23
|1.625.693.214
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,46
|268.750.685
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|190.873.318
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|292.970.434
|% -4,68
|
|SISE
|7,99
|633.330.579
|% 1,52
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6099
|8,6139
|% 1,10
|
|Euro
|10,1368
|10,1655
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,9244
|11,9842
|% 0,79
|
|Frank
|9,4126
|9,4693
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% 0,96
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-14,91
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|13,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|9,09
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|4,40
|
|Çeyrek
|794
|813
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|0,55
|