***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:52
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955352
BIST
16:571.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:578,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1095
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6309
En Düşük
8,5140
16:5710,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0613
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:57489,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,86
|Açılış
|: 489,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,68
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KTSKR
|35,44
|54.384.812
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.536.512
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.705.750
|% 9,91
|
|KARYE
|10,79
|112.948.272
|% -6,17
|
|GSDDE
|5,28
|5.380.746
|% -5,38
|
|SELVA
|7,65
|47.029.602
|% -4,85
|
|SANFM
|18,59
|7.886.967
|% -4,67
|
|OZRDN
|8,81
|1.367.305
|% -4,65
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|VBTYZ
|21,80
|225.703.066
|% 4,31
|
|EDATA
|17,94
|146.386.502
|% 0,00
|
|ESCAR
|18,85
|144.604.946
|% 9,15
|
|KARYE
|10,79
|112.948.272
|% -6,17
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|BOBET
|5,16
|84.651.397
|% -0,39
|
|IHLGM
|1,00
|13.617.357
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,98
|12.303.111
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,66
|64.257.835
|% 5,01
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6283
|8,6294
|% 1,29
|
|Euro
|10,1649
|10,1682
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9427
|12,0026
|% 0,95
|
|Frank
|9,4156
|9,4724
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2932
|2,3047
|% 1,25
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,59
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.235
|3.318
|-32,47
|
|Yarım
|1.563
|1.605
|-15,70
|
|Çeyrek
|784
|802
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,32
|
Seans Raporu
16:57
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17:07XU100
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